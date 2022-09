Μπάτλερ: «Ο Τάκερ είναι προδότης, του το λέω κάθε μέρα»

O Τζίμι Μπάτλερ έδειξε πόσο τον ενόχλησε η μετακόμιση του Πι Τζέι Τάκερ στους Σίξερς

Την περσινή σεζόν ο Πι Τζέι Τάκερ φορούσε τη φανέλα των Χιτ, όμως πλέον η νέα σεζόν θα τον βρει σε άλλη μια διεκδικήτρια της Ανατολής. Ο πρώην συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, θα παίζει στους Σίξερς, όντας δίπλα σε Τζέιμς Χάρντεν και Τζοέλ Εμπίντ.

Η μετακίνηση αυτή δεν άρεσε στον παλιό του συμπαίκτη στο Μαϊάμι, Τζίμι Μπάτλερ και δεν δίστασε να το δείξει. «Ο Πι Τζέι είναι προδότης. Του το λέω κάθε μέρα», είπε ο Jimmy Buckets που και φέτος θα παλέψει με τους Χιτ για να φτάσει στο πρωτάθλημα, το οποίο άγγιξε το 2020.

Πριν λίγες ώρες ο σταρ των Χιτ αναφέρθηκε και στο... χάος που ήθελε να προκαλέσει στον κόσμο του διαδικτύου, μιλώντας για τα look που έχει επιλέξει τη φετινή offseason που τον κάνουν αγνώριστο

Jimmy Butler is not happy with former teammate PJ Tucker who signed with Philadelphia this summer:



“PJ’s a traitor. I tell him every single day.” 😂 pic.twitter.com/u17ULoxUUm