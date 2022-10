Το Σιάτλ υποδέχτηκε ξανά το ΝΒΑ, μετά από τέσσερα χρόνια και ελπίζει σύντομα να αποκτήσει τη δική του ομάδα στη Λίγκα.

Η αναμέτρηση δεν έχει καμία σημασία. Το μόνο που μετράει είναι πως το Σιάτλ πήρε μία γεύση από το NBA, μετά από 4 χρόνια. Ενδεχομένως ένας προάγγγελος της οριστικής επιστροφής της πόλης στη μορφή μιας expansion ομάδας.

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς επικράτησαν της Μακάμπι Ρα' Ανανά με 121-81, όμως μεγαλύτερη σημασία είχε η παρουσία εμβληματικών μορφών των Σούπερ Σόνικς στην εξέδρα. Ο Σον Κεμπ ήταν εκεί, το ίδιο και ο Λένι Γουίλκενς, προπονητής των Σόνικς στο πρωτάθλημα του 1979. Με το Σιάτλ να μην έχει ομάδα στο ΝΒΑ από το 2008.

Το κύριο γεγονός θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Τρίτης (4/10) με τη διεξαγωγή ενός φιλικού ανάμεσα στους Κλίπερς και τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Το οποίο θα κρύβει και την επιστροφή του Καουάι Λέοναρντ στην αγωνιστική δράση, μετά από απουσία μιας ολόκληρης σεζόν.

Στο ματς απέναντι στη Ρα' Ανανά δεν αγωνίστηκε κανένα από τα μεγάλα ονόματα των Κλίπερς, αφού οι Πολ Τζορτζ, Τζον Γουόλ και Ρέτζι Τζάκσον έμειναν στον πάγκο.

Seattle SuperSonics legends Shawn Kemp & Lenny Wilkens at tonight’s preseason game between Maccabi Ra'anana and the Los Angeles Clippers in Seattle!



Should an NBA team come back to Seattle? 🤔 pic.twitter.com/PtbCdo4lh5