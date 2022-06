O Τάιλερ Χίρο βίσκεται σε μπελάδες

Η Κάτια Ελίς Χένρι, η σύντροφος του Τάιλερ Χίρο, με το ζευγάρι να έχει ένα παιδί μαζί, πόσταρε ένα μήνυμα περί απιστίας. Και σταμάτησε να ακολουθεί τον «αγαπημένο» της στο Instagram!

Η Χένρι έγραψε ότι «αυτό πονάει», συμπληρώνοντας ένα απόφθεγμα για την απιστία το οποίο αναφέρει: «Αν απατήσεις κάποιον για τον οποίο δηλώνεις ότι θα κάνεις τα πάντα, τότε απατά τον εαυτό σου από την πραγματική εμπιστοσύνη».

Η Χένρι διατηρούσε σχέση με τον Κάιλ Κούζμα, προτού μπει στη ζωή της ο Χίρο, ο οποίος την προσέγγισε μέσω ενός ποσταρίσματος. Μάλιστα, το μοντέλο του Instagram είχε... κατηγορηθεί για την πτώση της απόδοσής του την περσινή σεζόν.

Πάντως, τη φετινή ο Χίρο ήταν κομβικός για τους Χιτ, αναδείχθηκε καλύτερος 6ος παίκτης, ενώ ο τραυματισμός του στα playoffs έριξε κατακόρυφα τον επιθετικό μέσο όρο του Μαϊάμι.

Katya Elise Henry, the mother of Tyler Herro’s child, posted, ‘This hurts,’ along with a quote about cheating on social media today.



She also no longer follows the Heat guard on IG 😮 pic.twitter.com/HQwbzv0AID