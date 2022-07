Ο Τάιλερ Χίρο δίχασε το κοινό των social media ελέω του καινούργιου τατουάζ που... χτύπησε στο στήθος του.

Με το Μαϊάμι να χάνει από την Βοστώνη στους τελικούς της περιφέρειας, ο Τάιλερ Χίρο εξέφρασε τα παράπονά του, λέγοντας πως θα ήθελε να είναι στην αρχική πεντάδα των Χιτ. Ο Πατ Ράιλι τότε απάντησε πως αυτό είναι κάτι που έπρεπε να κερδίσει, δίνοντας ένα μάθημα στον 22χρονο.

Ο Χίρο βρίσκεται στο γυμναστήριο κάνοντας ατομικές προπονήσεις, με τον φωτογραφικό φακό να πιάνει το νέο του τατουάζ, το οποίο κοσμεί το στήθος του. Πάνω από το σχήμα λιονταριού, όπως φαίνεται, ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ έγραψε χαρακτηριστικά «no work, no check». Χωρίς δουλειά δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος των επιδόσεών σου. Όπως φαίνεται τα λόγια του Πατ Ράιλι έπαιζαν στα αυτιά του σε όλη την off-season και τα αποτύπωσε με τον δικό του τρόπο.

Για το τατουάζ πάντως τα σχόλια στα social media είναι διφορούμενα, αφού κάποιοι το λάτρεψαν, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που έγραψαν ότι είναι το χειρότερο σχέδιο που έχουν δει. Δεδομένα όμως η εικόνα του έγινε αμέσως viral...

Tyler Herro with some new ink 🦁



(via shotbyretro6/IG) pic.twitter.com/F03j5oIoC8