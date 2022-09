Τα... απόνερα της περσινής σεζόν ταλαιπωρούν ακόμα τους Φοίνιξ Σανς, με τον Μόντι Γουίλιαμς να εξηγεί γιατί δεν έχει μιλήσει με τον Ντιάντρε Έιτον όλο το καλοκαίρι.

Η κατάσταση φαίνεται πως ξέφυγε στο Φοίνιξ μετά τον αποκλεισμό από τους Ντάλας Μάβερικς του Ντόντσιτς στο Game 7 των περσινών ημιτελικών της Δυτικής περιφέρειας.

Λάδι στη φωτιά ήρθαν να ρίξουν οι δηλώσεις του Ντιάντρε Έιτον, που ανέφερε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Μόντι Γουίλιαμς μετά από εκείνο το παιχνίδι. Θέλοντας να μην αφήσει την κατάσταση να φτάσει στο απροχώρητο, ο κόουτς των Φοίνιξ προχώρησε σε... εξηγήσεις από την πλευρά του.

«Δεν έχω μιλήσει με αρκετούς από τους παίκτες μου μετά από εκείνο το βράδυ. Όπως έχω ξαναπεί χρειάζονται ένα διάλειμμα, από εμένα, από το γήπεδο. Αν ρωτήσεις τους παίκτες θα σου πουν ότι ο κόουτς ήταν ήσυχος αυτό το καλοκαίρι. Απλώς ήθελα να τους αφήσω να κάνουν ένα διάλειμμα» αναφέρει ο Γουίλιαμς.

"I haven't talked to a lot of guys."



Monty Williams addressing Deandre Ayton saying the two haven't talked since Game 7. #Suns pic.twitter.com/hDSFVuRAiK