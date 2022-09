Γουέστμπρουκ, Ντέιβις και ΛεΜπρόν το έριξαν στα τρίποντα κατά την προπόνηση των Λέικερς, με τον τελευταίο να φεύγει... ηττημένος σε αυτήν την άτυπη «μονομαχία».

Οι Λος Άντζελες Λέικερς θέλουν να αφήσουν πίσω τους τη χρονιά που πέρασε και τους βρήκε εκτός playoffs. Η δράση έχει ήδη ξεκινήσει στο προπονητικό καμπ τους, στο οποίο παρά τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, που βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός ομάδας, οι τρεις σταρ είναι ξανά μαζί.

ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις και Ράσελ Γουέστμπρουκ θέλουν να αποτινάξουν από πάνω τους την κακή παρένθεση του 2022 και ξεκίνησαν εντατική προετοιμασία στο... τρίποντο.

Οι τρεις τους στήθηκαν στη γωνία εκτελώντας κατά σειρά σουτ από την περίμετρο, με τον ΛεΜπρόν τελικά να είναι ο πρώτος που... λυγίζει και αστοχεί και να απογοητεύεται όντας πάντοτε σκληρός με τον εαυτό του.

Δείτε τα τρίποντα των ΛεΜπρόν, Γουέστμπρουκ και Ντέιβις

Russ, AD & Bron were having a three-point competition 👀🍿



(via @mcten) pic.twitter.com/3h7V3gb8kw