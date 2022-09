Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ φόρεσε και επίσημα την φανέλα των Μάβερικς και φωτογραφήθηκε παρουσιάζοντας τον εαυτό του κατά την επιστροφή του στο NBA.

Πρώτη μέρα... στο σχολείο και 6η χρονιά για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που βρέθηκε ανάμεσα στον Λούκα Ντόντσιτς και τους νέους του συμπαίκτες και παρουσιάστηκε ως μέλος των Ντάλας Μάβερικς.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, που υπέγραψε two-way συμβόλαιο με την ομάδα μέσα στο καλοκαίρι, μίλησε μέσω του πίνακα για την αγάπη του στο...φαγητό, αλλά και τα παπούτσια του Kobe.

Ο Ντόρσεϊ θα εμφανίζεται με τον αριθμό «5» στη φανέλα του επιστρέφοντας στο NBA.

Everybody’s cool on the first day of school! 😎 (4/4)#MavsMediaDay pic.twitter.com/BrUskQkA5K