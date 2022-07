Από τον Ολυμπιακό στο Ντάλας με two-way συμβόλαιο ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως ανακοίνωσαν και επίσημα οι Μάβερικς.

Παίκτης των Ντάλας Μάβερικς με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός υπέγραψε το two-way συμβόλαιό του και θα είναι συμπαίκτης του Λούκα Ντόντσιτς από τη νέα σεζόν.

Άλλωστε ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει στον Ολυμπιακό πως η επιθυμία του είναι να συνεχίσει στο ΝΒΑ. Αυτό το όνειρο κυνήγησε μετά το πέρας των υποχρεώσεών του στην Ελλάδα, κάνοντας μάλιστα και προπόνηση με το Ντάλας και αφού βρήκε συμβόλαιο, τίποτα δεν μπορούσε να του σταθεί εμπόδιο.

Με τους «ερυθρολεύκους» ο Ντόρσεϊ είχε μέσο όρο 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 38 παιχνίδια της EuroLeague, κατακτώντας και δύο εγχώριους τίτλους, το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας. Αυτούς τους αριθμούς εξαργυρώνει ο Ντόρσεϊ και θα βρεθεί για τρίτη χρονιά στο ΝΒΑ, μετά το πέρασμά του από τους Ατλάντα Χοκς και τους Μέμφις Γκρίζλις.

The Dallas Mavericks have signed Tyler Dorsey to a two-way contract.



Dorsey joins Dallas after spending last season with Olympiacos Piraeus, where he averaged 10.7 points, 2.3 rebounds and 1.8 assists per game while helping the club to the Greek League title. pic.twitter.com/FLEOeTmnIH