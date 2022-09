Γουέστμπρουκ: «Δεν είμαι... τελειωμένος»

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ έδειξε ανυπόμονος για τη νέα σεζόν και απάντησε σε όσους τον θεωρούν... τελειωμένος.

Από τη στιγμή που πήγε στους Λέικερς και με βάση την περσινή σεζόν στην οποία δεν έθελξε με την παρουσία του, δέχθηκε κριτική και βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Ωστόσο ο Ράσελ Γουέστμπρουκ συνεχίζει να παίζει για τους Λέικερς και ετοιμάζεται για τη νέα σεζόν, δείχνοντας αυτοπεποίθηση και έτοιμος να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία.

«Θα τα δώσω όλα για να κάνω ότι χρειαστεί για να νικήσει η ομάδα μου. Δεν έχω φτάσει κοντά στο να θεωρηθώ... τελειωμένος. Είμαι ευγνώμων και ευλογημένος που ανταγωνίζομαι κάθε χρόνο και πρέπει να προετοιμάσω τον εαυτό μου, το μυαλό μου, το σώμα μου. Θα κάνω λάθη. Μπορεί να μην κάνω καλά ματς. Όμως νιώθω καλύτερα προετοιμασμένος», ήταν τα λόγια του Russ που παρόλο που το όνομα του συνδέθηκε με πολλά σενάρια, παραμένει κάτοικος Λος Άντζελες σε μια σεζόν που οι λιμνάνθρωποι έχουν να αποδείξουν πολλά μετά το περσινό κάζο.

Russell Westbrook on his upcoming 2022-23 season with the Los Angeles Lakers. pic.twitter.com/4pTCBX8uLK