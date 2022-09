Σε νέο χειρουργείο ετοιμάζεται να υποβληθεί ο Λόνζο Μπολ στο αριστερό του γόνατο, όπως ανακοίνωσαν οι Μπουλς, με την κατάστασή του να επανεκτιμάται σε ένα με ενάμιση μήνα.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, οι Μπουλς βρέθηκαν αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα τραυματισμών, με τον σοβαρότερο να είναι εκείνος του Λόνζο Μπολ που υποβλήθηκε σε επέμβαση προκειμένου να αποκαταστήσει το πρόβλημα στον μηνίσκο του αριστερού ποδιού.

Η ομάδα του Σικάγο θεώρησε πως ο παίκτης θα ήταν έτοιμος να προσφέρει έπειτα από ένα πρόγραμμα αποκατάστασης μερικών εβδομάδων, ωστόσο ο Μπολ βγήκε... off για το υπόλοιπο της σεζόν. Το καλοκαίρι θεωρήθηκε κομβική περίοδος για την πορεία της κατάστασής του, αλλά λίγο πριν την αφετηρία της φετινής σεζόν, άσος των Μπουλς θα περάσει ξανά την πόρτα του χειρουργείου για... λαπαροσκοπικό καθαρισμό στο αριστερό γόνατο καθώς δεν έχει ανακουφιστεί από τους πόνους.

Η ενημέρωση ήρθε από την ίδια την ομάδα, με τους υπεύθυνους να αναφέρουν πως η επέμβαση θα γίνει στο Λος Άντζελες την ερχόμενη Τετάρτη (28/09) και ο Λόνζο θα απανεξεταστεί σε 4 με 6 εβδομάδες για να οριστεί μία νέα ημερομηνία για την επιστροφή του στα παρκέ.

Injury Update:



Lonzo Ball will undergo an arthroscopic debridement of his left knee on Wednesday, Sept. 28 in LA.



He will be re-evaluated in 4-6 weeks.