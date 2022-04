Οι Μπουλς θα πορευτούν για το υπόλοιπο της σεζόν δίχως τον Λόνζο Μπολ.

Χωρίς τον βασικό τους point guard θα αναγκαστούν να παίξουν οι Μπουλς για το υπόλοιπο της σεζόν και τα μεγάλα ματς που έρχονται στα playoffs.

Οι ταύροι ενημέρωσαν πως ο παίκτης θα ακολουθήσει θεραπεία για να ξεπεράσει το πρόβλημα στο γόνατο και να είναι πανέτοιμος ενόψει της αγωνιστικής επόμενης περιόδου.

Φέτος ο Λόνζο έχει χάσει μεγάλο μέρος της σεζόν, αφού πάτησε παρκέ σε 35 ματς. Μέτρησε 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ, ενώ σούταρε με 42.3% τρίποντα. Από τη στιγμή που τον έχασαν οι Μπουλς, φανέρωσαν μεγάλα προβλήματα στη δημιουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού τους και βρίσκονται πλέον στην έκτη θέση της Ανατολής ενώ ήταν πρώτοι στο ξεκίνημα.

