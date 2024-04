Ο Τζίμι Μπάτλερ τραυματίστηκε στο γόνατο στην ήττα του Μαϊάμι από τους Σίξερς για το play in και οι φόβοι των ανθρώπων των Χιτ επιβεβαιώθηκαν αφού θα μείνει εκτός δράσης για πολλές εβδομάδες.

Ο Τζίμι Μπάτλερ δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατό του κατά τη διάρκεια του αγώνα για το play in ανάμεσα στους Φιλαντέλφια Σίξερς και τους Χιτ ωστόσο συνέχισε να παίζει. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την ήττα του Μαϊάμι, ο Μπάτλερ αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας.

Ο All Star γκαρντ/φόργουορντ υποβλήθηκε σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί το μέγεθος της ζημιάς και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα μείνει εκτός δράσης για αρκετές εβδομάδες.

Πλέον οι Χιτ καλούνται να διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off κόντρα στους Σικάγο Μπουλς (20/4, 2π.μ.) χωρίς τον Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος φέτος μετράει 20.8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 34 λεπτά μ.ό. σε 60 συμμετοχές.



The expectation is Miami's Jimmy Butler will be out multiple weeks, sources said. Butler remarkably played the final three quarters vs. 76ers last night with what is now feared to be an MCL injury. https://t.co/dEDMAuuXuN