Δυσάρεστα τα νέα για τον Λόνζο Μπολ και τους Μπουλς.

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζουν να βάζουν εμπόδια στην πετυχημένη σεζόν των Μπουλς. Ο Λόνζο Μπολ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον μηνίσκο στο αριστερό γόνατο και πλέον οι ταύροι βρίσκονται μπροστά σε δύο επιλογές.

Από τη μία μπορούν να τον πάνε συντηρητικά στη συνέχεια της σεζόν και να μην αναγκαστεί να χάσει μεγάλο διάστημα. Όμως υπάρχει και το χειρότερο σενάριο το οποίο τον θέλει να περνά την πόρτα του χειρουργείου και να βγαίνει off για περίπου έξι εβδομάδες.

Στη θέση του point guard εκτός του Μπολ, υπάρχει ο Κόμπι Ουάιτ, ενώ τον ρόλο αυτό μπορεί να παίξει και ο Άλεξ Καρούσο που όμως δεν είναι κλασικός point guard.

Τη σεζόν που διανύουμε ο Λόνζο μετρά 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ, ενώ σουτάρει με το εντυπωσιακό 42.3% στα τρίποντα.

