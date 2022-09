Οι Φοίνιξ Σανς προστέθηκαν στους «μνηστήρες» του Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς, την ώρα που θέλουν να απαλλαγούν από τον Τζάε Κράουντερ.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο έγκυρος δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιν Γουίντχορστ, o Κροάτης γκαρντ/φόργουορντ έχει μπει στο στόχαστρο των Σανς.

Άλλωστε στη Γιούτα πραγματοποιούν «ριζική» ανανέωση μετά και τις αποχωρήσεις των Ντόνοβαν Μίτσελ και Ρούντι Γκομπέρ, με τον Μπόγιαν Μπογκντάνοβιτς να αποτελεί τον επόμενο παίκτη που θα δει την πόρτα τη εξόδου. Λαμβάνοντας φυσικά και τα κατάλληλα ανταλλάγματα προκειμένου να προχωρήσει η πιθανότητα του trade.

Συγκεκριμένα ο Γουίντχορστ ανέφερε ότι ο Κροάτης (για τον οποίο ενδιαφέρονται και οι Λέικερς) βρίσκεται στη λίστα των Σανς, οι οποίοι αναμένεται να προχωρήσουν και στην επέκταση του Καμ Τζόνσον. Αντίθετα, εκείνος που είναι κοντά στην πόρτα της εξόδου είναι ο Τζάε Κράουντερ, ο οποίος έχει να λάβει για τη σεζόν 2022-23 περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια. Φέτος είχε 9.4 πόντους και 5.3 ριμπάουντ σε 67 ματς των Σανς.

Αντίστοιχα ο Μπογκντάνοβιτς μέτρησε 18.1 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 69 παιχνίδια με την Γιούτα.

The Suns are in trade negotiations right now, mainly centered around Jae Crowder, per @WindhorstESPN. Bojan Bogdanovic is a potential target to monitor.



Windhorst also relays Phoenix is working on a long-term contract extension for Cam Johnson. pic.twitter.com/g23IoiqfWw