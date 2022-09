Οι Μάβερικς κράτησαν τον Μαξ Κλέμπερ με τριετές συμβόλαιο 33 εκατ. δολαρίων.

Έναν από τους παίκτες του βασικού κορμού κράτησαν οι Μάβερικς. Το Ντάλας ολοκλήρωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Μαξ Κλέμπερ, στον οποίο έδωσε τριετές συμβόλαιο αξίας 33 εκατ. δολαρίων. Ο Γερμανός ψηλός που έμπαινε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου, κατάφερε μια συμφωνία που θα τον κρατήσει στην ομάδα του Μαρκ Κιούμπαν μέχρι την αγωνιστική περίοδο 2025-25. Τη σεζόν που πέρασε, έπαιξε σε 59 ματς στο ΝΒΑ και είχε 7 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 1 τάπα μέσο όρο, ενώ σούταρε με 32.5% στα τρίποντα.

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is finalizing a three-year, $33 million contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kleber was entering the final year of his deal, now under contract through 2025-26.