Ντουράντ για NBA2K23: «Γιατί το rating μου δεν είναι 99, αυτό καταντά αστείο» (vid)

Με το προσωπικό του rating στο NBA2K23 αποφάσισε να ασχοληθεί ο Κέβιν Ντουράντ, χωρίς να κρύβει την ενόχλησή του που βρίσκεται πίσω από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το NBA2K23 είναι εδώ για τους μπασκετόφιλους, με τα ratings να γίνονται γνωστά και φυσικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι στην κορυφή με 97.

Ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν άρεσε στον Κέβιν Ντουράντ. Ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς, αφού επισημοποίησε την παραμονή του, φάνηκε να ενοχλείται από το δικό του 96.

Ο Ντουράντ πόσταρε στο twitter και αναρωτήθηκε γιατί δεν είναι 99 το δικό του rating, ενώ ανέφερε πως αυτό πλέον καταντά αστείο. Ίσως αυτό είναι ένα έξτρα κίνητρο για τον KD να κάνει μία σεζόν όπου θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος και να δικαιολογήσει στο παρκέ τις απαιτήσεις του.

Aye @Ronnie2K I’m gonna need an explanation on why I’m not a 99? This has become laughable https://t.co/oySQUtcDP2