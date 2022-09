Το αντίο του Μίτσελ στη Γιούτα: «Σας ευχαριστώ για τις αναμνήσεις, σας αγαπώ»

O Nτόνοβαν Μίτσελ αποχαιρέτησε τη Γιούτα και ετοιμάζεται για Κλίβελαντ

Η... βόμβα ενεργοποιήθηκε πριν δύο μέρες αφού οι Καβαλίερς θα είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του Ντόνοβαν Μίτσελ, με το Κλίβελαντ να στέλνει στους Μορμόνους τον Κόλιν Σέξτον, τον Λάουρι Μάρκανεν, Οτσάι Ακμπάτζι, τρία unprotected πικς πρώτου γύρου και δύο pick swaps σαν ανταλλάγματα.

Ο Spida που έζησε όμορφα χρόνια στη Γιούτα, με μήνυμα του στα social media αποχαιρέτησε την πόλη και τους φιλάθλους της. «Σε ευχαριστώ για τις αναμνήσεις και τις υπέροχες στιγμές. Με είδατε να μεγαλώνω εντός και εκτός παρκέ. Κόουτς Κουίν Σνάιντερ σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία και με εμπιστεύτηκες να ηγηθώ της ομάδας τα τελευταία πέντε χρόνια. Αγάπη!», έγραψε.

