Ο Κέβιν Ντουράντ θα παραμείνει στους Μπρούκλιν Νετς, με τους Μπόστον Σέλτικς να έχουν καταθέσει την καλύτερη πρόταση για την απόκτησή του.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν το κουνάει ρούπι από το Μπρούκλιν και τους Νετς. Μέχρι να πειστεί και να αλλάξει γνώμη, μετά το αίτημα που είχε στείλει για ανταλλαγή, αρκετές ομάδες πλησίασαν τους Νετς με ένα πακέτο ανταλλαγής.

Σύμφωνα με το Athletic, το καλύτερο άνηκε στους Μπόστον Σέλτικς! Τι πρόσφεραν οι φιναλίστ του περσινού πρωταθλήματος; Τον Τζέιλεν Μπράουν, τον Ντέρικ Γουάιτ και μία επιλογή στον 1ο γύρο του Draft.

Αυτή η προσφορά δίνει και μία άλλη διάσταση στην αλλαγή κλίματος σχετικά με το αίτημα που είχε κάνει ο Ντουράντ, καθώς οι Νετς μπορεί να ήθελαν να τον δώσουν, αλλά επιθυμούσαν να πάρουν και ισχυρά ανταλλάγματα.

"The best offer I'm told that the Nets had on the table was from the Celtics. Jaylen Brown, Derrick White and a first round pick."



- @ShamsCharania on Kevin Durant trade talks

(Via Rich Eisen Show) pic.twitter.com/E7gCqkKYUW