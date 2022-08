Ο Κέβιν Ντουράντ είναι hot ονομα αυτό το καλοκαίρι, με τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ρωτούν για την περίπτωση του.

Ο Κέβιν Ντουράντ συνεχίζει να παραμένει στο Μπρούκλιν και δεν υπάρχει συμφωνία για την ανταλλαγή του πολλές ομάδες του ΝΒΑ, κάτι που ανοίγει την όρεξη σε αρκετές ομάδες του ΝΒΑ που θέλουν να πετύχουν το colpo grosso με την απόκτηση του.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο ρώτησαν το Μπρούκλιν για τον ΚD νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι θέλοντας να δουν τις προθέσεις των Νετς και τα ενδεχόμενα ανταλλάγματα που θα ζητούσαν για να τον παραχωρήσουν. Το ίδιο με τα... ελάφια έκαναν οι Ντένβερ Νάγκετς που θέλουν να τον βάλουν δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς, ενώ ενδιαφέρον για τον σταρ του Μπρούκλιν εξέφρασαν και οι Γκρίζλις.

Πάντως ένα δίδυμο Γιάννη-Ντουράντ θα ήταν βγαλμένο από το πιο όμορφο όνειρο και θα έκανε αυτόματα τους Μπακς ένα από τα 2-3 μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. O Greek Freak είχε αποκλείσει τον KD στα playoffs του 2021 με break μέσα στο Μπρούκλιν στο Game 7 στην παράταση, λίγες μέρες πριν πανηγυρίσει τον τίτλο.

The Milwaukee Bucks and Denver Nuggets inquired with the Nets earlier this summer to 'gauge the price tag' for Kevin Durant, per @ShamsCharania pic.twitter.com/IxGRcJUbwA