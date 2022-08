Την πορεία τους στα playoffs της Drew League συνεχίζουν οι MMV Cheaters του ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, με τον ίδιο να κάνει τρία μπλοκ στην ίδια φάση και να σκοράρει 35 πόντους.

Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν συνεχίζει να χαίρεται το μπάσκετ που παίζεται στην Drew League και δε διστάζει να το επιβεβαιώνει σε κάθε ευκαιρία.

Ο σταρ των Μπουλς οδήγησε την ομάδα του, τους MMV Cheaters στην πρώτη νίκη για τα playoffs της Drew League, πραγματοποιώντας μία γεμάτη εμφάνιση με 35 πόντους.

Μπορεί να ήταν ως συνήθως... clutch στην τελευταία περίοδο, ωστόσο η φάση που έκλεψε την παράσταση ήταν ένα τριπλό μπλοκ που έκανε στους αντιπάλους του, 4:30 πριν το φινάλε. Ούτε μία, ούτε δύο αλλά τρεις φορές προσπάθησαν να σκοράρουν μπροστά του, αλλά εκείνος έκρυψε τη θέα στον ορίζοντα για να οδηγήσει την ομάδα του στον δεύτερο γύρο των playoffs.

3 Blocks on 1 play ❌❌❌



DeMar is in TAKEOVER MODE on the NBA App: https://t.co/GuOctQVTFf pic.twitter.com/NFS8xvUJbf