Χόλιντεϊ για Αντετοκούνμπο: «Θέλει να είναι ο καλύτερος, ο τύπος έπρεπε να βρίσκεται στο Space Jam» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ βρέθηκε στο podcast "The Old Man & the Three" και μίλησε στον Τζέι Τζέι Ρέντικ για την συνύπαρξή του με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την τριπλέτα των Μπακς μαζί με τον Μίντλετον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στην προετοιμασία της Εθνικής και στοχεύει στο Eurobasket, ενώ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τζρου Χόλιντεϊ κρατά... ζεστό το έδαφος του Μιλγουόκι για τον Έλληνα σούπερ σταρ. Ως καλεσμένος στην εκπομπή του Τζέι Τζέι Ρέντικ παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης που είχε έντονο το στοιχείο του Γιάννη.

Αρχικά, στάθηκε στο διάστημα που χρειάστηκε να προσαρμοστεί στο παιχνίδι των Μπακς και να γίνει ένα από τα βασικά γρανάζια στη μηχανή του Μπουντενχόλζερ κάνοντας την... τριπλέτα Αντετοκούνμπο-Μίντλετον- Χόλιντεϊ. «Παίζοντας με τον Γιάννη και τον Κρις (σ.σ Μίντλετον) πιστεύω ότι έχουμε καλή χημεία. Και έπρεπε να... βρω τη δυναμική ανάμεσα σε αυτούς τους δύο γιατί ήταν συμπαίκτες για οκτώ χρόνια...».

A minute of @Jrue_Holiday11 talking about what it's like to be teammates with a player like @Giannis_An34. 💪



