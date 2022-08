Ο Στεφ Κάρι βρέθηκε ξανά στο camp του, ωστόσο αυτή τη φορά ένας από τους μαθητευόμενούς του ήταν ο γιος του Κάνον που άρχισε να διδάσκεται την τέχνη του σουτ.

Η offseason συνεχίζεται και ο Στεφ Κάρι έχει βγάλει για λίγο το δαχτυλίδι του πρωταθλητή, προκειμένου να βρεθεί στο camp που διοργανώνει και να διδάξει τα μυστικά του μπάσκετ στους νέους του αθλήματος. Με τον ίδιο να συμμετέχει ακόμη και στα παιχνίδια τους.

Ωστόσο, την τελευταία φορά είχε έναν... σπέσιαλ καλεσμένο. Ο Κάρι τζούνιορ και γιος του σούπερ σταρ των Γουόριορς, Κάνον, ακολούθησε τον μπαμπά στη «δουλειά» και ξεκίνησε και αυτός να σουτάρει. Φορώντας το πιο χαρακτηριστικό «30άρι» του ΝΒΑ στην μικροσκοπική φανέλα του.

Οι δυο τους πέρασαν ποιοτικό μπασκετικό χρόνο και ο μικρός Κάνον πήρε μία γεύση από αυτό που (πιθανόν) να ζήσει αργότερα. «Τα Σάββατα είναι για τα αγόρια Κάρι» έγραψε ο Στεφ, ο οποίος ανέβασε μερικά στιγμιότυπα από την κοινή παρουσία με τον γιο του στο παρκέ.

Saturdays are for the Curry Boys 🏀 pic.twitter.com/0ovVMmqxMd

Stephen was teaching his son Canon this morning at Curry Camp.



The jumper’s coming soon. @StephenCurry30 @UANextBHoops pic.twitter.com/YcjTAbVCTl