Λάουρι: «Mε... έτρωγε προσωπικό θέμα όλη την πέρσινή σεζόν στους Χιτ» (vid)

O Κάιλ Λάουρι στάθηκε στο προσωπικό θέμα που τον απασχολούσε σε όλη την περσινή σεζόν με τους Χιτ.

Η περσινή σεζόν δεν ήταν και η καλύτερη για τον Κάιλ Λάουρι, ο οποίος τελείωσε με 13.4 πόντους και 7.5 ριμπάουντ, όμως η απόδοση του προβλημάτισε σε αρκετά παιχνίδια.

Ο γκαρντ των Χιτ μίλησε για τη δύσκολη αγωνιστική περιόδο 2021-22 και ανέφερε πως τον ταλαιπωρούσαν προσωπικά θέματα που τον ανάγκασαν να μείνουν εκτός ομάδας. «Οταν έρθει η στιγμή θα μιλήσω περισσότερο για τα θέματα μου. Σίγουρα ήταν κάτι που με... έτρωγε σε όλη τη σεζόν».

O βετεράνος point guard έχασε αρκετά ματς στα μέσα της σεζόν που πέρασε και τα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για οικογενειακό πρόβλημα χωρίς να αποκαλύπτει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ο Λάουρι δεν ήταν ο παίκτης των προηγούμενων ετών και ειδικά στους Ράπτορς και δυσκολεύτηκε πολύ στην ευστοχία του, σουτάροντας με 44% εντός παιδιάς.

Heat guard Kyle Lowry today at Nick Nurse’s charity golf tournament explaining he’s still dealing with personal reasons that kept him away from the team.



“When it’s better I’ll talk about it more. It was definitely something that kinda derailed my whole season.”



🎥 @Raptors pic.twitter.com/CvYf70hz7m