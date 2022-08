Η ιστορία των Λος Άντζελες Λέικερς θα ξεδιπλωθεί σε μία σειρά από επεισόδια του "Legacy: The True Story of the LA Lakers" που θα κυκλοφορήσει στις 15 Αυγούστου και το πρώτο trailer βγήκε στον «αέρα».

«Το να φοράς το χρυσό και το μωβ... Είναι ένα διαφορετικό συναίσθημα» εξηγεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ανοίγοντας το τρέιλερ της "Legacy: The True Story of the LA Lakers"!

Μίας σειράς που θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα της στην πλατφόρμα της "Hulu" στις 15 Αυγούστου και θα παρουσιάσει μέσα από 10 επεισόδια την πορεία των Λος Άντζελες Λέικερς από την πρώτη ημέρα του Τζέρι Μπας. Οι φίλοι της ομάδας -και μη- θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν την πορεία του franchise ανά τα χρόνια και πως έφτασαν μέχρι και την χρυσή εποχή.

Από τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ και τον Μάτζικ Τζόνσον, στους Σακίλ Ο'Νιλ και Κόμπι Μπράιαντ και μία γκάμα από συνεντεύξεις αστέρων και παραγόντων με την νυν πρόεδρο των Λέικερς, Τζίνι Μπας να παρουσιάζει το «την ιστορία και το οικογενειακό δράμα».

Ο «Βασιλιάς» μιλά και για το πόσο στιγμάτισε την ομάδα ο θάνατος του Κόμπι. «Ήξερα μετά από εκείνη τη στιγμή, ότι θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα» δηλώνει, όπως και έγινε την χρονιά της φούσκας, όπου οι «λιμνάνθρωποι» έφτασαν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Δείτε το trailer της σειράς: