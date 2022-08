Ο ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Nike και θα είναι το πρόσωπο της σειράς του Κόμπι Μπράιαντ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν και Nike συνεχίζουν την κοινή τους πορεία, αφού όπως αποκάλυψε ο έγκυρος δημοσιογράφος του The Athletic, Σαμς Τσαράνια, οι δύο πλευρές ανανέωσαν την συνεργασία τους για ακόμη τέσσερα χρόνια.

Ο ΝτεΡόζαν είναι το πρόσωπο της καμπάνιας παπουτσιών του Κόμπι Μπράιαντ για την εταιρία από το 2016, όταν και αποσύρθηκε ο Black Mamba από την ενεργό δράση.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν και αγωνίστηκε με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς στην Drew League παρουσίασε τα... ακυκλοφόρητα Kobe 6's σκοράροντας 30 πόντους με 14 ριμπάουντ. Και αφού υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο, ο σταρ των Σικάγο Μπουλς θα εμφανίζεται με το brand του προτύπου του μέχρι και το 2026.

