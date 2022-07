Τζόρνταν για Ράσελ: «Ήταν ένας πρωτοπόρος, ο κόσμος έχει χάσει έναν θρύλο»

Ο Μάικλ Τζόρνταν στέλνει το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Μπιλ Ράσελ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 88 του χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του Μπιλ Ράσελ στα 88 του χρόνια σκόρπισε θλίψη στην παγκόσμια μπασκετική κοινότητα. Η ιστορία του Hall of Famer στα παρκέ του ΝΒΑ θα μείνει χαραγμένη στις μνήμες όσων λάτρεψαν και λατρεύουν το άθλημα.

Όπως ο Μάτζικ Τζόνσον που είπε «αντίο» στον Ράσελ γράφοντας στο twitter, ή όπως ο Μάικλ Τζόρνταν που μέσα από ανακοίνωση των Σάρλοτ Χόρνετς επέλεξε τις λέξεις με τις οποίες θα αποχαιρετήσει... έναν πρωτοπόρο.

«Ο Μπιλ Ράσελ ήταν ένας πρωτοπόρος- ως παίκτης, ως πρωταθλητής, ως ο πρώτος μαύρος προπονητής στην ιστορία του ΝΒΑ και ως ακτιβιστής. Άνοιξε τον δρόμο και έδωσε το παράδειγμα σε κάθε μαύρο παίκτη που μπήκε στη Λίγκα μετά από εκείνον, συμπεριλαμβανομένου και εμένα. Ο κόσμος έχει χάσει έναν θρύλο. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του και είθε να αναπαυτεί εν ειρήνη» είπε ο Τζόρνταν.

