Μάτζικ Τζόνσον για Ράσελ: «Ήταν το είδωλό μου, χάραξε τον δρόμο για εμάς και έξω από τα γήπεδα»

Ο Μάτζικ Τζόνσον καθώς και νυν αλλά και πρώην παίκτες των Σέλτικς αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια τον Μπιλ Ράσελ!

Η είδηση του θανάτου του Μπιλ Ράσελ σε ηλικία 88 ετών έσκασε σαν... κεραυνός εν αιθρία, με ολόκληρη την μπασκετική κοινότητα να μένει αποσβολωμένη. Ο Ράσελ άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του με τη φανέλα των Σέλτικς, με τους οποίους και κατέκτησε 11 δαχτυλίδια.

Ο Μάτζικ Τζόνσον ήταν από τους πρώτους που έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του στο twitter, γράφοντας πως «ο Μπιλ Ράσελ ήταν το είδωλό μου. Τον παρακολουθούσα εντός και εκτός κορτ. Η επιτυχία του είναι αδιαμφισβήτητη, κατέκτησε 11 τίτλους στο ΝΒΑ. Εκτός των παρκέ ήταν αυτός που χάραξε τον δρόμο για ανθρώπους όπως εγώ» αναφέρει ο Μάτζικ, καθώς ο Ράσελ ήταν γνωστός και για τους αγώνες του ενάντια του ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων στις ΗΠΑ.

Bill Russell was my idol. I looked up to him on the court and off. His success on the court was undeniable; he was dominate and great, winning 11 NBA championships. Off the court, Bill Russell paved the way for guys like me. pic.twitter.com/ZMIrEx8Tne — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 31, 2022

Όπως είναι λογικό άπαντες στη Βοστώνη είναι δεμένοι μαζί του και η απώλειά του, τους αγγίζει ακόμα περισσότερο. Ο Τζέισον Τέιτουμ τον αποχαιρέτησε με ένα τουίτ, ευχαριστώντας τον για όλα, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν δηλώνει ευλογημένος που πέρασε χρόνο μαζί του, ευχαριστώντας τον επίσης για όσα του έμαθε.

Thank you for everything! R.I.P Legend 🙏🏽 pic.twitter.com/tn2iGsArav — Jayson Tatum (@jaytatum0) July 31, 2022

I’m honored to be able to have spent time with you @RealBillRussell thank you for everything you stood for you #forever6 July 31, 2022

Για μία μέρα λύπης κάνει λόγο ο Πολ Πιρς, που δεν κρύβει ότι θα του έπαιρνε ένα 24ωρο για να εξηγήσει τι σήμαινε για αυτόν η θρυλική φιγούρα του Ράσελ.