Ο Τζέι Λαρανάγκα είναι ένας από τους υποψήφιους για την τεχνική ηγεσία των Σάρλοτ Χόρνετς.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Έντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Τζέι Λαρανάγκα, είναι ανάμεσα στους πιθανούς υποψήφιους που θα εξετάσουν οι Σάρλοτ Χόρνετς ώστε να αναλάβει τα ηνία του πάγκου της ομάδας από τη νέα σεζόν.

Ο 49χρονος Αμερικάνος τεχνικός, στο παρελθόν έχει μακρά καριέρα στην Ευρώπη ενώ το 1998-99 φόρεσε τη φανέλα του Περιστερίου. Από το 2008 ξεκίνησε την πορεία του ως προπονητής, αναλαμβάνοντας αρχικά στο NBA ως βοηθός προπονητή στους Μπόστον Σέλτικς όπου έμεινε από το 2012 μέχρι το 2021 ενώ από το 2021 βρίσκεται στους Λος Άντζελες Κλίπερς.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπήρξε μεταξύ άλλων παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο, της Γκραν Κανάρια, της Σεβίλης και της Ρεάλ Μαδρίτης. Κατέκτησε ένα κύπελλο Ιταλίας τος 2006 και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας το 2005.

Los Angeles Clippers assistant Jay Larranaga will interview for the Charlotte Hornets’ head coaching job, sources tell ESPN. Larranaga has spent three seasons on Ty Lue’s staff after nine years under Brad Stevens and Doc Rivers with the Boston Celtics.