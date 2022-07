Οι Μπόστον Σέλτικς, έστω και καθυστερημένα, έστειλαν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον Μπιλ Ράσελ που απεβίωσε στα 88 του χρόνια.

Ο Μπιλ Ράσελ άφησε την τελευταία του πνοή στα 88 του χρόνια την Κυριακή (31/07). Ολόκληρος ο μπασκετικός κόσμος, στην Ευρώπη και έξω από αυτή, θέλησε να στείλει το μήνυμά του στον μεγάλο θρύλο και 11 φορές πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Μπόστον Σέλτικς.

Η οικογένεια των Κελτών ακολούθησε. Με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Παρόλα αυτά, έστειλε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα στον παίκτη που ήταν συνυφασμένος με την ιστορία του franchise.

«Το να είσαι ο μεγαλύτερος πρωταθλητής στο άθλημά σου, το να φέρνεις την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι, το να είσαι ηγέτης στην κοινωνία, όλα αυτά μαζί μοιάζουν αδιανόητα, όμως αυτός ήταν ο Μπιλ Ράσελ» έγραψαν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι της Βοστόνης, ενώ άλλαξαν και την εικόνα του προφίλ τους με το χαρακτηριστικό «6» της φανέλας του.

To be the greatest champion in your sport, to revolutionize the way the game is played, and to be a societal leader all at once seems unthinkable, but that is who Bill Russell was. (1/4) pic.twitter.com/K0Ue0hKiLs