Ίρβινγκ: «Στα 38 μου θα παίζω σε λίγκες σε όλο τον κόσμο»

Ο Καϊρί Ίρβινγκ ξεκαθάρισε πως δεν χρειάζεται ακόμα... βενζίνη στο ντεπόζιτο κι εν συνεχεία αποκάλυψε τα πλάνα του για το μέλλον.

Ο Κέβιν Ντουράντ είναι... φευγάτος από τους Νετς ενώ σε ό,τι αφορά τον Καϊρί Ίρβινγκ, o Uncle Drew έχει λαμβάνειν 36.5 εκατομμύρια δολάρια για τη σεζόν 2022-23 (player option).

Πρόσφατα μάλιστα εξήγησε πως ουδέποτε ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν ενώ άνοιξε διάλογο με ακόλουθό του στο Twitter, τόνιζοντας πως στα 38 του θα παίζει σε λίγκες ανά τον κόσμο.

«Δεν χρειάζομαι ώθηση. Έχω μπροστά μου τη 12η σεζόν μου στην καλύτερη λίγκα του κόσμου και μόνο βελτιώνομαι. Όταν γίνω 38 ετών και πραγματικά θα έχω χρόνο να σκεφτώ την καριέρα μου, θα το κάνω όμως μέχρι τότε, απολαμβάνω κάθε στιγμή. Και όχι, δεν θα αποσυρθώ στα 38 μου. Θα παίζω σε λίγκες σε όλο τον κόσμο και θα διδάσκω στους νέους αυτά που με δίδαξε το παιχνίδι».



And no I won’t be done playing basketball at 38 years old lol, I’ll be in leagues all over the world playing and teaching the youth all that was taught to me.