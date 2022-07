Ντ' Άντζελο Ράσελ: «Το NBA είναι γεμάτο αθλητές, όχι μπασκετμπολίστες»

Τη γνώμη του πως το NBA έχει περισσότερους αθλητές από μπασκετμπολίστες εξέφρασε δίχως δισταγμό στο twitter ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς, Ντ'Άντζελο Ράσελ.

Οι Τίμπεργουλβς θα συγκεντρώσουν αρκετά από τα φώτα της δημοσιότητας τη φετινή σεζόν, μετά και το trade που έφερε τον Γκομπέρ στη Μινεσότα. Ο Ντ'Άντζελο Ράσελ όμως θέλησε να στρέψει και αρκετούς από τους προβολείς στο πρόσωπό του, με ένα tweet που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό.

Ο γκαρντ των Τίμπεργουλβς, που έχουν και τον Πάσκαλ για τον οποίον ενδιαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός στο ρόστερ τους, δήλωσε ότι «το NBA είναι γεμάτο από αθλητές και όχι από μπασκετμπολίστες», υπονοώντας πως το παιχνίδι πλέον έχει παίκτες με αυξημένη αθλητικότητα, αλλά με περιορισμένες μπασκετικές ικανότητες..

Μία συζήτηση που συνεχίζει να συνυπάρχει, μαζί με την αλλαγή την οποία έφεραν οι Γουόριορς και το μακρινό σουτ στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, θέμα για το οποίο πρόσφατα είχε τοποθετηθεί ο Στεφ Κάρι.

Ο Ράσελ πραγματοποίησε πέρσι μία από τις καλύτερες σεζόν του στο NBA, μετρώντας 18.1 πόντους, 7.1 ασίστ και 3.3 ριμπάουντ σε 32 λεπτά συμμετοχής για την regular season.

The @nba is full of athletes not Basketball players. #Respectfully