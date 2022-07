Οι Μιλγουόκι Μπακς αποκάλυψαν τις Statement εμφανίσεις που θα χρησιμοποιήσουν τη σεζόν 2022-23.

Μέσω των social media οι πρωταθλητές του 2021 στο ΝΒΑ έκαναν... αποκαλυπτήρια όσον αφορά τις «Statement» φανέλες που θα φορέσουν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν στο ΝΒΑ.

Τι είναι όμως οι «Statement εμφανίσεις» που χρησιμοποιούν όλες οι ομάδες στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη; Ουσιαστικά πρόκειται για εναλλακτικές φανέλες, με διαφορετικά χρώματα από αυτά που αντιπροσωπεύουν παραδοσιακά τα franchises και τις οποίες χρησιμοποιούν στα μεγάλα ματς της σεζόν όπως και στις rivalries αναμετρήσεις.

Στις «Statement» εμφανίσεις των Μιλγουόκι Μπακς κυριαρχεί το μαύρο χρώμα όπως αποκάλυψαν χαρακτηριστικά μέσω του Twitter, ενώ υπάρχουν πράσινες και μπλε λεπτομέρειες. Καλύτερη λεπτομέρεια όλων; Το χρυσό «2» στο πίσω μέρος, το οποίο αποτυπώνει και τα ισάριθμα πρωταθλήματα της ομάδας.

Η χαρακτηριστική ανάρτηση από τα «Ελάφια»

The deer comes out at dusk. #FearTheDeer pic.twitter.com/vvI3StzuFz