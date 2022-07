Τελικά ο Ντίλον Μπρουκς δεν πασάρει αρκετά στον Τζα Μοράντ, όπως ισχυρίζονται οι φίλοι των Μέμφις Γκρίζλις, με έναν φίλο της ομάδας να του το μεταφέρει αυτοπροσώπως...

Δέκτης ενός πειράγματος λίγο πριν προμηθευτεί τον καφέ του έγινε ο Ντίλον Μπρούκς, από φίλαθλο των Μέμφις Γκρίζλις. Ο Μπρουκς κατηγορείται από αρκετούς φίλους της ομάδας ως ένας από τους λόγους για τον αποκλεισμό από τους Γουόριορς στον δεύτερο γύρο των φετινών playoffs του NBA.

Και αυτό διότι ήταν αρκετά εγωιστής και δεν πάσαρε. Ένας οπαδός των Γκρίζλις, λοιπόν, τον προσέγγισε και του ζήτησε να πασάρει την μπάλα περισσότερο στον Τζα Μοράντ, προκαλώντας το γέλιο στον 26χρονο σταρ της ομάδας, σε ένα βίντεο που γρήγορα έγινε viral.

Ο Μπρουκς μέτρησε 18.4 πόντους, 3.2 και 2.8 ασίστ, αλλά πριν προλάβει να πει κάποιος πως πάσαρε λίγο με βάση τους αριθμούς, ας σημειωθεί ότι αγωνίστηκε για μόλις 32 παιχνίδια στην περσινή σεζόν ένεκα τραυματισμών. Μένει να αποδείξει αν τελικά, όταν είναι υγιής, θα αρχίσει να... πασάρει στον Τζα.

He asked Dillon Brooks to start passing the ball 😂



(via groveheroofficial/IG) pic.twitter.com/ALgNoorDDp