Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ προχώρησε σε ανάρτηση με φόντο την μεταγραφή του στους Ντάλας Μάβερικς και έστειλε το δικό του μήνυμα!

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ διανύει τις τελευταίες εβδομάδες προτού βρεθεί δίπλα στον Λούκα Ντόντσιτς και τους λοιπούς Ντάλας Μάβερικς για τις επίσημες προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν. Ο Ελληνοαμερικανός υπέγραψε two-way συμβόλαιο και μετέβη από τον Ολυμπιακό στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρο του ΝΒΑ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ανακοινώθηκε από την ομάδα του Τέξας και ο ίδιος έσπευσε να στείλει το δικό του μήνυμα για το νέο κεφάλαιο που ανοίγεται στην καριέρα του.

«Χαρούμενος που θα είμαι μέρος της οικογένειας» δήλωσε ο Ντόρσεϊ με ανάρτησή του στο Twitter και την συνόδευσε με το μήνυμα «πόνταρε στον εαυτό σου».

Happy to be a part of the family @dallasmavs #mffl #BetonYourself