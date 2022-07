Το ενδιαφέρον των Τζαζ, Νικς και Πέισερς έχει προσελκύσει ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή από τους Λέικερς.

Οι μέρες του Ράσελ Γουέστμπρουκ στο Λος Άντζελες φαίνονται να είναι μετρημένες, καθώς ο κάποτε MVP του ΝΒΑ είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή. Σύμφωνα με τον Τσαράνια, οι ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον έμπειρο άσο είναι οι Τζαζ, οι Νικς και οι Πέισερς, οι οποίες θέλουν να λάβουν, εκτός από τον Γουέστμπρουκ, και επιλογές του Ντραφτ από τους Λέικερς.

Οι τρεις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Γουέστμπρουκ βρίσκοντα σε αρκετά ιδιαίτερες καταστάσεις, καθώς οι Τζαζ, Πέισερς βρίσκονται σε rebuilding, και θα «παλέψουν» για να πάρουν την πρώτη επιλογή του επόμενου Ντραφτ. Με την ανταλλαγή θα απαλλάξουν τους Λέικερς από το βαρύ συμβόλαιο του Γουέστμπρουκ, ενώ θα πάρουν πίσω αρκετά «κεφάλαια» στο Ντραφτ. Οι Νικς, από την άλλη, έχουν κάνει αρκετές «win now» κινήσεις, όπως η απόκτηση του Μπράνσον, και στοχέυουν για ένα «άστρο» του ΝΒΑ, καθώς εκτός από τον Γουέστμπρουκ, έχει ακουστεί και το όνομα του Ντόνοβαν Μίτσελ.

Ο 33χρονος πέρασε μια δύσκολη σεζόν στο Λος Άντζελες, όπου μέτρησε 18.5 πόντους, 7.4 ριμπάουντ και 7.1 ασίστ ανά ματς, σουτάροντας με ποσοστό 29% από την γραμμή του τριπόντου.

The Jazz, Knicks and Pacers are among the teams who have discussed deals involving Russell Westbrook and draft capital, sources tell @ShamsCharania.



There appears no deal imminent in those conversations.



More intel: https://t.co/TTkFQU753O pic.twitter.com/6VRKv6mlMb