Οι Νικς θέλουν να φέρουν τον Ντόνοβαν Μίτσελ στη Νέα Υόρκη, ξεκινώντας επαφές με τους Τζαζ

Η είδηση πως ο Ντόνοβαν Μίτσελ είναι διαθέσιμος για ανταλλαγή έχει κινητοποιήσει αρκετό κόσμο στο ΝΒΑ και υπάρχουν ομάδες που γλυκοκοιτάζουν τον σταρ της Γιούτα. Μάλιστα χθες έγινε γνωστό πως Νετς και Νικς τον έχουν στη λίστα τους.

Τώρα έρχεται ο Σαμς Σαράνια να το πάρει λίγο.... παραπέρα στο επόμενο στάδιο, αφού αναφέρει πως η ομάδα της Νέας Υόρκης ξεκίνησε συζητήσεις με τη Γιούτα για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή του Spida. Oι Μορμόνοι έχουν επικεντρωθεί στο να κρατήσουν τα draft picks και δεν υπάρχει κανείς παίκτης που θεωρείται αμετακίνητος στο ρόστερ και μετά την ανταλλαγή που έστειλε τον Ρούντι Γκομπέρ στους Τίμπεργουλβς,

Το όνομα του Ντόνοβαν Μίτσελ έχει συνδεθεί και με το Μαϊάμι, με τον θρύλο Ντουέιν Γουέιντ να δηλώνει πως θα ήθελε να τον δει με τη φανέλα των Χιτ, εκεί όπου μεγαλούργησε ο ίδιος.

The Jazz and Knicks have started talks on a potential Donovan Mitchell trade, per @ShamsCharania and @Tjonesonthenba



Utah is focused on "obtaining draft picks” and there are no "untouchable players" currently on the roster pic.twitter.com/Ev7rBraO6E