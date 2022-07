Τάουνς: «Πρωτάθλημα ή αποτυχία τώρα που πήραμε τον Γκομπέρ» (vid)

Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς μίλησε για την συνύπαρξή του με τον Ρούντι Γκομπέρ στους Τίμπεργουλβς και έβαλε ψηλά τον πήχη της επόμενης σεζόν μιλώντας για πρωτάθλημα.

Με... δίδυμους πύργους θα παρουσιαστούν οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς την επόμενη σεζόν στο ΝΒΑ καθώς δίπλα από τον Καρλ Άντονι Τάουνς θα βρεθεί ο Ρούντι Γκομπέρ! Το mega deal της ομάδας με τους Τζαζ ολοκληρώθηκε και δίπλα στον θηριώδη σταρ τους προσέθεσαν ένα ακόμη βαρύ χαρτί.

Ο Τάουνς που πρόσφατα υπέγραψε το max συμβόλαιό του έναντι 224 εκατομμυρίων δολαρίων παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύπου και άφησε υποσχέσεις για την επόμενη σεζόν. Συγκεκριμένα δεν άφησε περιθώρια... λάθους σε μία ομάδα που έχει χτιστεί γύρω από τον ίδιο και τον Γάλλο άσσο έχοντας στο πλευρό τους και παίκτες όπως ο Άντονι Έντουραντς.

Στις πρώτες του δηλώσεις για το μέλλον των Τίμπεργουλβς εκείνος είπε: «Μετά την ανταλλαγή του Γκομπέρ δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος. Δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Πρέπει να κάνουμε την δουλειά. Είναι πρωτάθλημα ή αποτυχία πλέον. Πρέπει να φέρουμε εις πέρας την αποστολή».

Και συνέχισε τονίζοντας πως περιμένει «πολλές νίκες! Θέλω να κερδίζω... Προσπαθώ να φέρω ένα πρωτάθλημα εδώ στη Μινεσότα. Πιστεύω ότι ο Ρούντι είναι ο καλύτερος συνεργάτης σε αυτό. Να γίνουμε μία ομάδα πρωταθλητών. Η δουλειά μου είναι να τον βοηθήσω όσο με βοηθήσει και αυτός. Οι αδυναμίες του είναι τα δυνατά μου σημεία και τα δυνατά του σημεία είναι οι αδυναμίες μου».

Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο ESPN μίλησε και για την συνύπαρξή του με τον Άντονι Έντουαρντς και το πώς μπορούν να είναι ένα από τα καλύτερα δίδυμα: «Να βγούμε εκεί έξω και να παίξουμε σε ένα επίπεδο που δεν έχει δει κανείς μετά τον Κόμπι και τον Σακίλ, αν είναι δυνατό. Να κάνουμε αυτό που κάνουμε καλύτερα. Πρέπει να δουλέψουμε».

How can KAT and Anthony Edwards compete to be the best duo in the NBA? “Go out there and play at a level that hasn’t been seen since Shaq and Kobe, if possible.”



