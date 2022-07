Γκραντ Γουίλιαμς για Γουόριορς: «Ακόμη και τώρα λέω ότι δεν ήταν η καλύτερη ομάδα...» (vid)

Οι NBA Finals μπορεί να έχουν ολοκληρωθεί εδώ και μερικές εβδομάδες, αλλά ο Γκραντ Γουίλιαμς επιμένει πως δεν τους κέρδισε η καλύτερη ομάδα.

Ο Γκραντ Γουίλιαμς επιμένει. Μολονότι τα δακτυλίδια θα περάσουν στα δάκτυλα των παικτών των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς. «Δεν κέρδισε η καλύτερη ομάδα», επιμένει ο παίκτης των Μπόστον Σέλτικς, ο οποίος δέχτηκε τα αιχμηρά σχόλια του Στεφ Κάρι στα βραβεία ESPY's.

«Ακόμη το λέω και το εννοώ μέχρι αυτή την ημέρα, δεν ήταν η καλύτερη ομάδα. Ήταν η πιο πειθαρχημένη ομάδα», είπε ο Γουίλιαμς και συνέχισε: «Μέτρησε η εμπειρία τους στους τελικούς, αλλά αν δεν τους αγώνες είχαμε το προβάδισμα και ευκαιρίες να πάρουμε κάποιο ματς. Χάσαμε κάποια κρίσιμα σουτ.

Οι Γουόριορς έχουν ταλέντο, ο Στεφ είναι φαινόμενο. Στο Game 4 πανηγύρισαν τρελά, ούρλιαζαν γιατί δεν πίστευαν ότι θα κερδίσουν το παιχνίδι, με την εξέλιξη που είχε».

