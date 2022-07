Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας χρησιμοποίησε κινήσεις για να δείξει ότι ο ΛεΜπρόν κάνει flopping και διαμαρτύρεται συνεχώς στους διαιτητές.

Στην εκπομπή Nesiaukite live ήταν καλεσμένος ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και είχε όρεξη για πλάκα. Όταν κλήθηκε να κάνει παντομίμα για να περιγράψει τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για να τον βρει ο παρουσιαστής που ήταν μαζί του, ο Λιθουανός σέντερ των Πέλικανς έκανε κινήσεις που σίγουρα δεν θα αρέσουν στον... Βασιλιά.

Ο Βαλαντσιούνας έκανε χαρακτηριστική κίνηση πως κλαίει και διαμαρτύρεται συνέχεια, ενώ στη συνέχεια έδειξε πως ο ΛεΜπρόν χρησιμοποιεί και flopping (θέατρο) για να πάρει τα σφυρίγματα. Η αλήθεια είναι πάντως πως ο σταρ των Λέικερς έχει κάνει αρκετά flopping κατά τη διάρκεια της καριέρας του όπως θα δείτε και στο παρακάτω βίντεο, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που διαμαρτύρεται στους διαιτητές όταν δεν του δίνουν φάουλ.

Jonas Valančiūnas was playing Charades in Lithuania and had to pretend to be Lebron.



Pretty Accurate. pic.twitter.com/eN6UV0koul