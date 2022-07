Oι Λέικερς έχουν στο στόχαστρο τους Μπάντι Χιλντ και Έρικ Γκόρντον.

Ο μεγάλος στόχος των Λέικερς ακούει στο όνομα Κάιρι Ίρβινγκ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει ξεκινήσει ήδη το ψηστήρι προς τον παλιό του συμπαίκτη του. Ωστόσο σύμφωνα με τον ρεπόρτερ Ντέιβ ΜακΜέναμιν, οι λιμνάνθρωποι έχουν κι άλλους στόχους εκτός του Uncle Drew. Kαι όπως όλα δείχνουν θέλουν να προσθέσουν ικανότατους σουτέρ στην ομάδα για να βοηθήσουν και τους ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Γουέστμπρουκ που υποσχέθηκαν πως θα συνυπάρξουν και φέτος.

Οι Λέικερς ενδιαφέρονται για την απόκτηση των Έρικ Γκόρντον και Μπάντι Χιλντ με ανταλλαγή, δύο ικανότατων τριποντέρ. Πάντως για να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή θα πρέπει να θυσιαστεί ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.

Πάντως είναι πολύ δύσκολο να έρθει ο Ίρβινγκ στο LA και να μην φύγει ο Γουέστμπρουκ με ότι αυτό συνεπάγεται.

