ΛεΜπρόν, Ντέιβις και Γουέστμπρουκ ήρθαν σε επικοινωνία με σκοπό να εκφράσουν τη στήριξη στην συγκεκριμένη τριάδα και να παλέψουν φέτος όλοι μαζί για τον κοινό στόχο των Λέικερς.

Eδώ και μέρες το μέλλον του Ράσελ Γουέστμπρουκ στους Λέικερς είναι στον αέρα, με τον έμπειρο γκαρντ να εμπλέκεται σε πολλά σενάρια ανταλλαγών, είτε με τον Κάιρι Ίρβινγκ, είτε ακόμα και με πακέτο που θα τον έστελνε στους Σπερς.

Πάντως σύμφωνα με τον Chris Haynes, αυτό δείχνει να αλλάζει και με τη σύμφωνη γνώμη των τριών σταρ της ομάδας, του ΛεΜπρόν Τζέιμς, του Ράσελ Γουέστμπρουκ και του Άντονι Ντέιβις. Οι τρεις κύριοι μίλησαν στο τηλέφωνο και εξέφρασε την αφοσίωση τους ο ένας στον άλλο, με σκοπό να μείνουν μαζί στους Λέικερς και να παλέψουν για τον ίδιο στόχο.

Φυσικά αυτός ο στόχος δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα. Πέρυσι η συγκεκριμένη τριάδα δεν λειτούργησε, με αποτέλεσμα οι λιμνάνθρωποι να μην μπουν ούτε στα playoffs. Με την πρόσφατη συνομιλία τους δεσμεύτηκαν πως φέτος θα το παλέψουν όσο γίνεται για να το κάνουν να δουλέψει το πράγμα στο LA και να ξεχαστεί η περσινή σεζόν της καταστροφής.

BREAKING: LeBron James, Anthony Davis and Russell Westbrook “huddled up” on a phone call recently to express their “commitment to one another and vowing to make it work”, reports @ChrisBHaynes. pic.twitter.com/40dB4TsgIq