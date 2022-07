Ο Καϊρί Ίρβινγκ είχε έναν εξαιρετικό λόγο για να δικαιολογήσει την απουσία από την Drew League, αφού την ίδια ώρα δίδασκε σε μία ακαδημία μπάσκετ κοριτσιών.

Η Drew League ζούσε και ανέπνεε για την πρώτη παρουσία του ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά από 11 χρόνια. Λίγες ώρες πριν την εμφάνιση του «Βασιλιά» έγινε γνωστή και η ενδεχόμενη συμμετοχή του Καϊρί Ίρβινγκ.

Το κλειστό γυμναστήριο στο Λος Άντζελες ήταν από νωρίς γεμάτο με κόσμο. Κάποιοι ζήτησαν την εμφάνιση του Ίρβινγκ. Τελικά ο γκαρντ των Μπρούκλιν Νετς δεν εμφανίστηκε.

Προτίμησε να κάνει κάτι άλλο. Ίσως σημαντικότερο. Την ίδια ώρα, ο Ίρβινγκ βρέθηκε στο πλευρό ενός εκ των βοηθών των Λος Άντζελες Λέικερς, του Φιλ Χάντι, για να τον βοηθήσει με την προπόνηση σε μία ακαδημία κοριτσιών!

Η προπόνηση έγινε στην ακαδημία «Black Mamba» στην Καλιφόρνια, με τον Ίρβινγκ να δείχνει στα κορίτσια τα μυστικά το χειρισμού της μπάλας.

this is what kyrie was doing yesterday instead of drew: helping out at a girl’s basketball camp with phil handy. we all need to be better about not participating in the snap judgement hot take economy. myself included pic.twitter.com/kWXMEfkdz3