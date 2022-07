Η είδηση πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αγωνιστεί, μετά από 11 χρόνια, στην Drew League προκάλεσε πανικό, με την ουρά των θεατών να είναι ατελείωτη. Πριν λίγο έγινε γνωστό ότι στο παρκέ θα είναι και ο Καϊρί Ίρβινγκ!

Η Drew League, η επαγγελματική λίγκα που στεγάζεται στο Λος Άντζελες, ετοιμάζεται να έχει μερικούς εκλεκτούς καλεσμένους. Από το πρωί του Σαββάτου έγινε γνωστό πως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια και την περίφημη συμμετοχή του (μαζί με τους Κέβιν Ντουράντ, Τζέιμς Χάρντεν) λόγω του lock out στο NBA.

Η ουρά έξω από το κλειστό γυμναστήριο μοιάζει ατελείωτη, αφού 2,5 ώρες προτού ανοίξουν οι πύλες ο κόσμος προσπαθεί να πλασαριστεί για να μπει έγκαιρα.

LOOK AT THIS LINE 🤯



This is 2 1/2 hours before the Drew League’s first game. Everyone is lined up to see LeBron James.pic.twitter.com/0NjZ1rCBwW