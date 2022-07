Τσίμα Μονέκε: «Από κομμένος στη Β' Γαλλίας, σε τετραετές συμβόλαιο στο ΝΒΑ»

O Τσίμα Μονέκε μέσα σε λίγες λέξεις εξήγησε την πορεία της καριέρας του από τη Β' Γαλλίας, σε ένα συμβόλαιο τεσσάρων ετών με τους Σακραμέντο Κινγκς στο NBA.

Ο Τσίμα Μονέκε είχε το χρόνο να αναλογιστεί όσα πέτυχε. Δεν είναι λίγα. Στην κανονική διάρκεια του BCL ήταν ο MVP. Στο Final 4 ήταν ο MVP της ηττημένης Μανρέσα. Και το φινάλε της σεζόν, το οποίο τον βρήκε να έχει πολλούς θαυμαστές, τον βρήκε στο ΝΒΑ!

Με τετραετές συμβόλαιο σε μία ομάδα που απασχόλησε τους Έλληνες λόγω του ενδιαφέροντος που είχε για τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο Μονέκε αποτελεί μέρος των Σακραμέντο Κινγκς και μάλιστα θα έχει προπονητή τον ομοσπονδιακό προπονητή της Νιγηρίας, Μάικ Μπράουν.

«Από "κομμένος" στη Β' κατηγορία της Γαλλίας μετά από τρία ματς στη rookie χρονιά μου, ενώ κέρδιζαν 2.200 ευρώ το μήνα. Και από εκεί, υπογράφω 4ετές συμβόλαιο στο ΝΒΑ... Τρελό», έγραψε ο Μονέκε στο λογαριασμό του στο twitter.

From getting cut in 2nd division France 3 games into my rookie season while making 2200 euros a month… to signing an NBA contract 4 years later… crazy. pic.twitter.com/XtVsuAHv09