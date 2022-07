Ανταλλαγή Ντουράντ: Οι ομάδες του ΝΒΑ αδυνατούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των Νετς

Αρκετές ομάδες του ΝΒΑ δυσκολεύονται να φτάσουν στο επίπεδο των απαιτήσεων των Νετς για τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο superstar των Νετς, Κέβιν Ντουράντ είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ πριν λίγες μέρες και ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν, ενώ υπάρχουν φήμες για τους Χιτ και τους Σανς που μπορούν να προσφέρουν στο Μπρούκλιν αρκετά ανταλλάγματα.

Μπορεί το Μπρούκλιν να θέλει να κοιτάξει πρώτα τι θα γίνει με το trade του Κέβιν Ντουράντ και μετά με αυτό του Κάιρι Ίρβινγκ, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε υπολογίσει. Σύμφωνα με τον Μπράιν Γουίντχορστ οι ομάδες του ΝΒΑ δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των Νετς για τον ΚD, κάτι που δυσκολεύει πολύ την ανταλλαγή. Η αγοραστική αξία του Ντουράντ δεν φαίνεται να φτάνει στα επίπεδα που θέλουν οι Νετς και των ανταλλαγμάτων που ζητούν.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην αφίσα με τα εισιτήρια της νέας σεζόν για το Μπρούκλιν δεν υπάρχει ο Uncle Drew, αλλά ο Κέβιν Ντουράντ βρίσκεται κανονικά παρέα με τους Μπεν Σίμονς, Τζο Χάρις και Καμ Τόμας, ενώ ξεχωρίζει η απουσία του Ίρβινγκ.

Teams have been unwilling to meet the Nets' asking price for Kevin Durant, per @windhorstespn.



KD's value "may not be as high as the Nets wanted" pic.twitter.com/uRHm1k5dWW