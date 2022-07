Σίλβερ για Ντουράντ: «Δεν μου αρέσει οι παίκτες να ζητούν ανταλλαγή»

Ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ δεν είναι σύμφωνος με την επιλογή του Κέβιν Ντουράντ να ζητήσει ανταλλαγή από τους Νετς.

Ο superstar των Νετς, Κέβιν Ντουράντ είπε να ταράξει τα νερά στο ΝΒΑ πριν λίγες μέρες και ζήτησε ανταλλαγή από το Μπρούκλιν, ενώ υπάρχουν φήμες για τους Χιτ και τους Σανς που μπορούν να προσφέρουν στο Μπρούκλιν αρκετά ανταλλάγματα. Μπορεί το Μπρούκλιν να θέλει να κοιτάξει πρώτα τι θα γίνει με το trade του Κέβιν Ντουράντ και μετά με αυτό του Κάιρι Ίρβινγκ, όμως τα πράγματα δεν πάνε όπως τα είχε υπολογίσει, αφύ ομάδες του ΝΒΑ δεν μπορούν να καλύψουν τις απαιτήσεις των Νετς για τον ΚD.

Χθες ο Σκότι Πίπεν πήρε θέση για το θέμα, στηρίζοντας τον Ντουράντ που ζήτησε ανταλλαγή αναφέροντας πως ήρθε η ώρα οι παίκτες να πάρουν το... αίμα τους πίσω από τους ιδιοκτήτες. Όμως ο κομισάριος του ΝΒΑ είναι αντίθετος σε αυτό που κάνει ο KD και δεν δίστασε να το δηλώσει.

«Δεν μου αρέσει να βλέπω παίκτες να ζητούν ανταλλαγές. Και δεν μου αρέσει να το... παίζουν με αυτό τον τρόπο που γίνεται. Θα ήθελα να ήταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι, όταν βρίσκονται στο παρκέ», ήταν τα λόγια του Άνταμ Σίλβερ.

NBA commissioner Adam Silver shared his thoughts on Kevin Durant's trade request out of Brooklyn 👀



(H/T @TheSteinLine) pic.twitter.com/Wakmt2qVIr