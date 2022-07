O Kεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ υπέγραψε για 30 εκατ. δολάρια στους Νάγκετς.

Σημαντική ενίσχυση για τους Νάγκετς και τον MVP Νίκολα Γιόκιτς. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ υπέγραψε διετές συμβόλαιο αξίας 30 εκατ.δολαρίων με το Ντένβερ. Έτσι οι σβόλοι προσθέτουν στο ρόστερ τους έναν εξαιρετικό 3andD παίκτη, δηλαδή που συνδυάζει εξαιρετικά την άμυνα με το τρίποντο.

Τη σεζόν που πέρασε, ο KCP είχε 13.2 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 1.9 ασίστ και 39% στο τρίποντο στους Γουίζαρντς, ενώ στην καριέρα του μετρά 11.6 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 1.7 ασίστ, αλλά και 36% στο τρίποντο. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και με τις φανέλες των Πίστονς, όπου άρχισε την μπασκετική του σταδιοδρομία, αλλά και των Λέικερς με τους οποίος πανηγύρισε το πρωτάθλημα το 2020 στη φούσκα.

