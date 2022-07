Οι Πέισερς ετοιμάζονται για το μεγάλο κόλπο με την απόκτηση του Ντιάντρε Έιτον από τους Σανς.

Οι Σανς δεν σκοπεύουν να δώσουν max contract αξίας 176 εκατ. δολαρίων στον Μπαχαμέζο σέντερ, με τον παίκτη να ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, από όπου θα καρπωθεί συμβόλαιο περίπου 131 εκατ. δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα έτη.

O Jake Fischer χθες τόνισε πως οι Πέισερς μαζί με τους Ράπτορς είναι οι δύο ομάδες που έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για να τον κάνουν δικό τους, ενώ οι Τζαζ βρίσκονται στο άλλο άκρο και δεν πρόκειται να κάνουν κίνηση. Για τον Έιτον έχουν ακουστεί πολύ και οι Πίστονς.

Σήμερα έρχεται άλλος ένας insider του ΝΒΑ και στενός φίλος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Μπράιαν Γουίντχορστ, ο οποίος αναφέρει πως βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια sign-and-trade συμφωνία μεταξύ Πέισερς και Σανς για τον ΝτιΆντρε Έιτον. Με αυτόν τον τρόπο το Φοίνιξ θα καταφέρει να πάρει κάποιο καλό αντάλλαγμα για τον Μπαχαμέζο και ίσως αυτός να είναι ο Μάιλς Τέρνερ που βρίσκεται στο trade block της Ιντιάνα, όπως και ο Μάλκολμ Μπρόγκντον.

A sign-and-trade deal for Deandre Ayton between the Suns and Pacers is 'very close,' per @WindhorstESPN pic.twitter.com/68jaDtSrEY