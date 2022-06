Οι Πίστονς έχουν στόχο την απόκτηση του ΝτιΆντρε Έιτον, θέλοντας να μπουν δυνατά στη νέα σεζόν.

Οι Σανς δεν σκοπεύουν να δώσουν max contract αξίας 176 εκατ. δολαρίων στον ΝτιΆντρε Έιτον, με τον παίκτη να ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, από όπου θα καρπωθεί συμβόλαιο περίπου 131 εκατ. δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα έτη.

Σύμφωνα με το Athletic, οι Πίστονς αναμένεται να παλέψουν για την απόκτηση του για να ανεβούν επίπεδο στη θέση του σέντερ. Ο Μπαχαμέζος ψηλός θα είναι ο πιο περιζήτητος σέντερ στην αγορά των ελεύθερων βάση ποιότητας, ηλικίας και μελλοντικής εξέλιξης και έτσι το Ντιτρόιτ δεν θα έχει εύκολο έργο, ωστόσο θα κάνει την προσπάθεια του.

O Έιτον μέτρησε 17.2 πόντους, 10.2 ριμπάουντ, 0.7 μπλοκ και 63% εντός παιδιάς, φτάνοντας με το Φοίνιξ μέχρι τον δεύτερο γύρο των playoffs, εκεί όπου αποκλείστηκαν από τους Μάβερικς του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Έιτον είναι μόλις 23 ετών και όποια ομάδα καταφέρει να τον αποκτήσει, μπορεί να... χτίσει πάνω του για τη ρακέτα, βάζοντας τις απαραίτητες πινελιές γύρω του.

Report: “Detroit is heavily expected to pursue Deandre Ayton in the open market,” via @JLEdwardsIII. pic.twitter.com/ZTM2rSwpbs