Ο Τζέρι Γουέστ ρωτήθηκε για τον αγαπημένο του παίκτη όλων των εποχών και η απάντησή του ήταν απλή: Μάικλ Τζόρνταν!

Ο παίκτης που έδωσε τη μορφή του στο logo του NBA, ο Τζέρι Γουέστ ονόμασε τον Μάικλ Τζόρνταν ως τον αγαπημένο του παίκτη.

Ο Γουέστ βρίσκεται στο Λας Βέγκας, όπως ο καλός ο κόσμος του NBA, για να παρακολουθήσει τις αναμετρήσεις του Summer League και ρωτήθηκε για τον παίκτη που λατρεύει.

Η επιλογή του είχε και επιχειρήματα, αφού «έχω παίξει και έχω γνωρίσει κάποιος απίθανους παίκτες, αλλά για εμένα αυτός είναι η επιτομή του τι πιστεύω ότι είναι ένας μπασκετμπολίστας. Κάποιος που είναι εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου, οι ομάδες του κερδίζουν και εκεί εκεί στην τελευταία περίοδο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως τον αγαπώ σαν αδερφό.

Αν έχεις την ευκαιρία να περάσεις χρόνο μαζί του (θα καταλάβεις ότι) δεν έχει αλλάξει. Και γι' αυτό μου αρέσει».

Δείτε το βίντεο:

Jerry West speaks on his favorite player of all-time 🙌



(via @NBATV) pic.twitter.com/JlDIgICw6E